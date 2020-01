Open d'Australie: la prodige Coco Gauff "pense pouvoir faire encore mieux"

Eliminée dimanche en 8es de finale de l'Open d'Australie où elle était la plus jeune joueuse engagée, Coco Gauff (15 ans) a tenté de se satisfaire de son parcours, estimant "s'être beaucoup améliorée" et pouvoir viser bien plus haut.

L'Américaine a notamment battu Venus Williams au premier tour et la tenante du titre, la Japonaise Naomi Osaka au 3e, avant de chuter face à sa compatriote Sofia Kenin.

Elle a annoncé par ailleurs son intention de disputer Roland-Garros cette année, le dernier des quatre tournois du Grand Chelem où elle n'a pas encore découvert le tableau principal.

QUESTION: Que retiendrez-vous de ce tournoi ?

REPONSE: "Que je suis capable de retourner une situation. Au 2e tour (contre la Roumaine Sorana Cirstea), je perdais. Et puis je pense aussi avoir progressé entre Auckland (élimination au 2e tour, ndlr) et maintenant, même s'il n'y a eu qu'une semaine. j'ai vraiment l'impression de m'être beaucoup améliorée pendant cette semaine."

Q: Maintenant que vous avez joué trois tournois du Grand Chelem (Wimbledon et US Open en 2019, Open d'Australie en 2020) lequel préférez-vous et allez-vous jouer Roland-Garros cette année ?

R: "Sans aucun doute en ce qui concerne Roland-Garros. Pour le reste, je pense que j'aime bien l'US Open. Mais il est difficile de répondre parce que j'ai fait de très bon matchs à chacun des ces Grands Chelems. Le public australien est incroyable. Idem à Wimbledon. Avant de jouer l'Open d'Australie, l'US Open a toujours été mon préféré. Maintenant, c'est très proche entre l'Australie et l'US Open. On verra avec plus d'expérience."

Q: Vous avez affirmé récemment que votre but ultime était de devenir la meilleure. Quel est votre prochain objectif à plus court terme ?

R: "Mon objectif à court terme est de m'améliorer. C'est le principal. Ce que je fais là, à 15 ans, n'est pas mal mais j'ai encore beaucoup en moi et je pense pouvoir faire encore mieux. Mais parents et mon équipe pensent tous que je peux faire mieux. Je pense que je suis encore loin de mon meilleur niveau, même si ce que je fais en ce moment est déjà bien. Donc oui, le but est de progresser et de réussir de bonnes séries dans les tournois pour gagner en expérience, jouer plus de matchs afin d'être prête à jouer des matchs comme aujourd'hui".

Propos recueillis en conférence de presse