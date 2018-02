Open d'Australie: Mladenovic se console en double

La Française Kristina Mladenovic, engluée dans une série de défaites en simple, s'est consolée en se qualifiant pour la finale du double aux côtés de la Hongroise Timea Babos, mercredi à Melbourne.

La paire franco-magyare, tête de série N.5, a éliminé la Taïwanaise Hsieh Su-Wei et la Chinoise Peng Shuai (N.8) en deux sets 6-4, 6-2. Elle affrontera soit les Roumaines Irina-Camelia Begu et Monica Niculescu (N.10), soit les Russes Ekaterina Makarova et Elena Vesnina (N.2).

En simple, Mladenovic a subi à l'Open d'Australie sa quinzième défaite d'affilée. Elle n'a plus gagné un match depuis l'été dernier.

La Nordiste a gagné Roland-Garros en double avec Caroline Garcia en 2016 mais les deux Françaises se sont fâchées.