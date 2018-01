Open d'Australie: Nadal en quarts après presque quatre heures de bagarre

Rafael Nadal s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie après presque quatre heures de bagarre contre l'Argentin Diego Schwartzman, battu en quatre sets 6-3, 6-7 (4/7), 6-3, 6-3, dimanche à Melbourne.

L'Espagnol, N.1 mondial, a dû puiser dans ses réserves pour se défaire du Sud-Américain, qui a la particularité d'être le joueur de plus petite taille du top 100, 1,70 m.

"C'est un super joueur dans tous les aspects. Il servait bien aujourd'hui alors qu'il a parfois du mal. Ca a été une grosse bataille", a dit le Majorquin qui affrontera au prochain tour le Croate Marin Cilic, 6e mondial.

Nadal a affirmé qu'il avait bien supporté les 3 h 51 min d'effort, lui qui avait souffert d'une blessure au genou en fin de saison dernière.

"Je suis un peu fatigué bien sûr ! Mais je me sens bien. J'ai pu me battre jusqu'à la fin de mon premier gros match de l'année. C'est bon pour la confiance de savoir que je peux me livrer pendant presque quatre heures avec une grande intensité", a-t-il dit.

Les échanges ont été souvent spectaculaires, l'Argentin rendant coup pour coup à l'Espagnol dans un style un peu similaire, en modèle réduit. Schwartzman, qui s'était révélé en atteignant les quarts de finale de l'US Open en septembre, a réussi la prouesse de servir 12 aces.

Nadal a bien démarré, mais il n'a pas su enfoncer le clou dans le deuxième set dans lequel il s'est fait débreaker trois fois avant de perdre au tie-break.

La suite a été difficile. L'Espagnol a dû sauver pas moins de 15 balles de break (sur 18). Il a réussi moins de coups gagnants que son adversaire (58 à 46).