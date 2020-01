Open d’Australie: Nadal rallie le 3e tour

Le N.1 mondial Rafael Nadal s’est qualifié jeudi pour le 3e tour de l’Open d’Australie en battant l’Argentin Federico Delbonis (76e) 6-3, 7-6 (7/4), 6-1 en 2h30.

L'Espagnol de 33 ans a souffert dans la deuxième manche: "quand vous êtes incapable de convertir la moindre balle de break alors que vous vous en procurez beaucoup, vous vous retrouvez sous pression", a-t-il expliqué, visiblement mécontent de lui.

"Heureusement que j'ai bien servi pendant le tie break. j'ai bien joué ce jeu décisif", a-t-il ajouté.

"Espérons que ce n'était qu'une histoire d'un soir. Je pense que je vais mieux jouer par ce que chaque fois (depuis le début du tournoi), j'ai joué à un bon niveau au 3e set. Il faut juste que je le fasse plus tôt", a-t-il ajouté.

"Dans le 3e set, j'étais plus relâché et plus agressif", a expliqué le Majorquin, avouant également s'être fait peur lorsqu'un de ses coups a heurté une ramasseuse de balle, "l'un des moments les plus effrayants de ma carrière".

Finaliste à Melbourne l’année dernière et lauréat en 2009, il affrontera samedi son compatriote Pablo Carreno (30e) pour une place en 8es de finale.