Open d'Australie: premier succès en 2019 pour Caroline Garcia

La N.1 française Caroline Garcia s'est qualifiée sans encombre pour le deuxième tour de l'Open d'Australie aux dépens de sa compatriote Jessika Ponchet, issue des qualifications, en deux sets 6-2, 6-3, obtenant au passage sa première victoire en 2019, lundi à Melbourne.

Garcia, ex-N.4 mondiale aujourd'hui 19e, affrontera pour une place au troisième tour l'Australienne Zoe Hives, bénéficiaire d'une invitation et tombeuse de l'Américaine Bethanie Mattek-Sands.

Sous la chaleur australienne, la Lyonnaise de 25 ans s'est montrée convaincante au service (70% de premières balles, 7 aces) et, malgré du déchet dans le jeu (28 fautes directes pour 23 coups gagnants), a écarté Ponchet en à peine plus d'1h15 après avoir effacé un break de retard dans la seconde manche.

"C'est une victoire qui me lance, qui me fait du bien, a reconnu Garcia. On a bien travaillé depuis ma défaite à Hobart (il y a une semaine, ndlr). A l'entraînement, je vais bien vers l'avant même si je n'ai pas encore mis tout ça en place en match. Mais il y a eu des bons passages, dans des conditions chaudes, face à une adversaire qui a un jeu très particulier, qui prend la balle très tôt, limite en demi-volée à chaque frappe."

"Globalement, j'ai réussi à le gérer. Aujourd'hui (lundi), ça a été discipliné et rigoureux du début à la fin", a-t-elle ajouté.

Avant l'Open d'Australie, Garcia s'était inclinée d'entrée à Shenzhen (Chine) puis à Hobart (Australie).