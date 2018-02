Open d'Australie: soupçonné de liens avec l'extrême droite, Sandgren critique les médias

L'Américain Tennys Sandgren s'est livré à une virulente critique des médias après la publication d'articles le liant à l'extrême droite, mercredi à Melbourne en marge de l'Open d'Australie, où il a été éliminé en quarts de finale.

Sensation du tournoi, ce joueur inconnu il y a dix jours a été soupçonné de proximité avec l'extrême droite en raison de messages qu'il a publiés ces dernières années sur Twitter et à cause de la réputation de certaines personnalités qu'il suivait sur ce réseau social.

Après sa défaite contre le Sud-Coréen Chung Hyeon, il a pris la parole au début de la conférence de presse pour lire une déclaration.

"Vous voulez mettre les gens dans des boîtes pour pouvoir ordonner le monde selon vos idées préconçues. Dans vos esprits, mon sort a été scellé par une poignée de +follows+ et de +likes+. Vous déshumanisez avec des stylos et du papier", a-t-il accusé.

"Ma ferme conviction est que la plus grande valeur doit être placée dans chaque individu, quels que soient le genre, la race, la religion ou l'orientation sexuelle", a-t-il ajouté.

Après quoi il a refusé de répondre à toute question ne portant pas sur son match.

Pour tenter d'éteindre la polémique, Sandgren, un chrétien fervent âgé de 26 ans, originaire du Tennessee, avait effacé mardi le contenu de son compte Twitter dans le but de "prendre un nouveau départ".

Dans l'un de ses tweets, il semblait soutenir une théorie du complot visant Hillary Clinton. Il avait également retweeté une vidéo d'une personnalité américaine d'extrême droite, Nicholas Fuentes.

"Des choses ont été dites sur moi qui ne sont pas vraies et pas particulièrement justes", avait-il dit à la chaîne ESPN, en démentant être d'extrême droite.

"Je ne la soutiens pas", avait-il assuré, indiquant qu'il trouvait "certains contenus intéressants". "En tant que fervent chrétien, je ne soutiens pas ce genre de choses. Je soutiens le Christ et je le suis", avait-il dit.