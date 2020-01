Open d'Australie: le mur Thiem trop solide pour Zverev

Le mur Dominic Thiem a tenu bon: l'Autrichien a maîtrisé vendredi la fougue d'Alexander Zverev et jouera contre Novak Djokovic, le tenant du titre, sa première finale de l'Open d'Australie.

Le N.5 mondial a mis 3h42 pour venir à bout de l'Allemand (7e) 3-6, 6-4, 7-6 (7/3), 7-6 (7/4).

A 26 ans, il disputera dimanche sa troisième finale de Grand Chelem après les deux perdues à Roland-Garros en 2018 et 2019 face à Rafael Nadal.

"J'ai joué deux finales à Roland-Garros contre Rafa qui est le Roi là-bas et qui a obtenu contre moi ses 11e et 12 titres. Et ici, je vais de nouveau jouer la finale contre le Roi, Novak, qui a déjà gagné 7 fois !", a souligné Thiem en référence aux records des N.1 et 2 mondiaux, le premier sur la terre battue parisienne, le second sur le dur de Melbourne.

Le Serbe est d'ailleurs en position de devenir le 3e joueur de l'histoire à s'imposer huit fois dans le même Majeur, après Nadal à Roland-Garros (12) et Roger Federer à Wimbledon (8).

Pour ce duel final, "il faudra être patient... mais j'ai hâte d'y être", a lancé Thiem.

Quant à sa rencontre avec Zverev, "c'était un match incroyable, il était quasiment impossible de le breaker tellement il était solide sur son service", a commenté l'Autrichien.

Malgré des échanges très spectaculaires, le match n'a pas été toujours d'un très haut niveau, mais Thiem s'est imposé grâce à une plus grande efficacité dans les moments clés. Il a ainsi sauvé 9 balles de break sur les 14 concédées (64%), quand Zverev n'en a écarté que 5 sur 9 (56%).

"En demi-finales d'un Grand Chelem, il y a beaucoup de moments clés et à 5-4 dans le 2e set j'étais sous pression: il a très bien joué et notamment réussi peut-être le plus beau point du tournoi", a souligné Thiem.

- Histoire de smashs -

Ce point en effet, il a cru le marquer sur un smash au filet... qu'il n'a pas suffisamment appuyé et que Zverev, très bien placé mais avec une immense audace a, à son tour, renvoyé depuis le fond du court d'un puissant smash slicé qui a laissé Thiem sans réaction.

C'est pourtant l'Autrichien qui a remporté sa mise en jeu et a égalisé à une manche partout.

"C'était peut-être un des moments les plus chauds du match", a souligné Thiem.

La rencontre a ensuite été interrompue, après le premier jeu du 3e set, lorsqu'un des projecteurs de la Rod Laver Arena s'est éteint. Zverev a estimé qu'il ne voyait plus suffisamment bien et le jeu a repris une dizaine de minutes plus tard quand l'éclairage a été rétabli.

Après avoir joué plus de 4 heures contre Nadal et avoir remporté les trois tie breaks de la partie, Thiem a de nouveau disputé et gagné deux tie breaks contre Zverev pour boucler le match.

"Les tie breaks, c'est toujours du 50/50. D'ailleurs, le premier que j'ai joué dans le tournoi, contre Alex Bolt au 2e tour, je l'ai perdu, a relevé Thiem. Là, contre Zverev, je me suis rapidement détaché à chaque fois donc ça a été un peu plus facile."

Zverev, 22 ans, n'a donc toujours pas atteint la finale d'un tournoi du Grand Chelem. Mais son meilleur résultat en Majeur est désormais cette demi-finale à l'Open d'Australie, lui qui restait sur deux quarts à Roland-Garros en 2018 et 2019.