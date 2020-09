Opération mondiale sur le "dark web": 179 vendeurs présumés de produits illicites arrêtés

Une vaste opération ciblant les criminels du "dark web", partie cachée d'internet, a permis l'arrestation de 179 vendeurs présumés à travers l'Europe et les Etats-Unis, a annoncé mardi l'agence européenne de police Europol.



Les forces de l'ordre américaines ont arrêté 121 personnes, tandis que d'autres suspects ont été appréhendés en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Autriche et en Suède, a indiqué Europol dans un communiqué. Selon l'agence basée à La Haye, les suspects se livraient à des dizaines de milliers de ventes de produits illicites sur le "dark web", qui fourmille d'activités illégales.

L'opération, à laquelle ont participé diverses agences gouvernementales américaines, dont le FBI, a conduit à la saisie de plus de 6,5 millions de dollars (5,5 millions d'euros) en espèces et en monnaies virtuelles. La police a également saisi quelque 500 kilos de drogues, notamment du fentanyl, de l'oxycodone et de l'héroïne, ainsi qu'une soixantaine d'armes à feu, a précisé Europol, qui a coordonné l'opération avec l'unité européenne de coopération judiciaire Eurojust.

Cette annonce "envoie un message fort" aux criminels actifs sur le "dark web", estime Edvardas Sileris, le chef du Centre européen de cybercriminalité d'Europol. "L'internet caché n'est plus caché et votre activité anonyme n'est pas anonyme. Les forces de l'ordre sont déterminées à traquer les criminels, peu importe où ils opèrent - que ce soit dans la rue ou derrière un écran d'ordinateur", a déclaré M. Sileris, cité dans le communiqué.