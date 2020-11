Opération policière au siège d'Ubisoft à Montréal

(Belga) Une opération policière d'envergure était en cours vendredi à Montréal au siège du géant français des jeux vidéo Ubisoft, des chaînes de télévision évoquant une "possible" prise d'otages.

Une opération est en cours dans le secteur autour d'Ubisoft, a confirmé la police de Montréal sur Twitter, précisant être en train de vérifier "des informations". "Nous demandons aux gens d'éviter le secteur", a-t-elle écrit. La chaîne LCN a diffusé des images d'un groupe de plusieurs dizaines de personnes qui se seraient barricadées sur le toit de l'édifice abritant le siège d'Ubisoft et évoqué une "possible prise d'otages". "Des policiers ont été dépêchés sur place afin de répondre à un appel reçu à la centrale 911 (numéro d'urgence en Amérique du Nord, ndlr)", a indiqué la police de Montréal dans un communiqué à l'AFP. "L'information n'est toujours pas vérifiée. Des policiers (...) spécialisés dans ce type d'intervention sont présentement sur les lieux et effectuent des vérifications. Aucun blessé n'est à signaler", a-t-elle ajouté. (Belga)