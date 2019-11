Opiacés: des trafiquants condamnés en Chine après une enquête conjointe avec les USA

(Belga) Un tribunal chinois a condamné jeudi neuf personnes pour trafic de fentanyl, dont une à mort avec sursis, une annonce qui devrait ravir Donald Trump, lequel accuse régulièrement Pékin de laxisme face à cet opiacé qui fait des ravages aux Etats-Unis.

Le dossier s'est imposé dans les négociations entre les deux puissances autour de leur guerre commerciale. Le président américain a accusé la Chine d'être la plus grosse productrice mondiale de cette drogue de synthèse. Le Tribunal populaire intermédiaire de Xingtai (nord) a condamné mercredi un trafiquant à mort avec un sursis de deux ans -- une peine généralement commuée en prison à vie. Huit autres personnes ont écopé de peines d'emprisonnement allant de six mois à la perpétuité. Il s'agit de la première enquête sur une affaire de fentanyl entre les autorités américaine et chinoise à être couronnée de succès, selon la même source. Le Bureau chinois de lutte antidrogue avait découvert en 2017 un réseau criminel basé à Shanghai et dans la province du Jiangsu (est) et saisi 11,9 kg de fentanyl. Une opération rendue possible par des renseignements fournis par les autorités américaines, a indiqué le tribunal. "Attiré par les profits élevés et par une forte demande de la part d'acheteurs étrangers", les trois principaux condamnés ont vendu du fentanyl et d'autres drogues à des clients américains, selon la même source. Le fentanyl est une substance 50 fois plus forte que l'héroïne qui, avec d'autres opiacés de synthèse, a causé 32.000 morts en 2018 aux Etats-Unis. La Chine a régulièrement rejeté toute responsabilité dans l'addiction des Américains à cette drogue.