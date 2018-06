Orages et inondations : 16 départements en alerte orange

Seize départements du sud-ouest, du centre et du centre-est, ont été placés mardi matin en vigilance orange pour orages et inondations, a annoncé Météo-France.

Quinze départements ont été placés en vigilance orange pour orages: l'Ain, l'Allier, l'Aveyron, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l'Isère, la Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne.

La fin de la vigilance est prévue au plus tôt mardi à 21h00, précise Météo-France dans son dernier bulletin publié à 6h07.

L'Eure a été placé en vigilance inondations. Des orages ont donné en fin de soirée et début de nuit des cumuls conséquents de 30 à 50 mm, voire entre 60 et 80 mm plus localement sur le département. De nouvelles précipitations sont attendues dans la journée, ajoutant en moyenne de 15 à 30 mm sur des zones déjà bien touchées par les pluies de cette nuit, selon Météo-France.

En début d'après-midi, des orages vont se déclencher sur le Tarn et l'Aveyron puis le Tarn-et-Garonne ainsi que le Lot-et-Garonne pour ensuite remonter vers le nord.

Les intensités de pluie seront fortes sous les orages pour donner des cumuls ponctuels atteignant 40 à 60 mm. Cette zone orageuse gagnera l'Auvergne dans le courant de l'après-midi. Au fil des heures, ce risque se généralisera aussi à la région Rhône-Alpes.

Mardi soir, ces orages se feront particulièrement violents avec de la grêle et de très fortes averses sur des laps de temps très court. Des rafales de vent pourront atteindre jusqu'à 90 km/h et aucune accalmie n'est attendue avant la fin de soirée, toujours selon Météo-France.

Depuis plusieurs jours la France est touchée par une zone orageuse qui occasionne des pluies abondantes. La ville de Morlaix dans le Finistère a été particulièrement touchée dimanche soir. Lundi soir, le Haut-Rhin a connu de violents orages qui ont provoqué des coulées de boue entraînant la coupure d'une autoroute.