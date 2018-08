Orages: toutes les personnes en difficulté dans le nord du Gard secourues

Toutes les personnes dont les enfants d'une colonie de vacances, en difficulté jeudi dans des campings dans le nord du Gard, à Saint-Julien de Peyrolas, à cause d'orages violents, ont été secourues en début d'après-midi, ont indiqué les pompiers;

Un enfant, en hypothermie, d'une colonie de vacances où séjournaient des enfants allemands, ainsi que trois personnes légèrement blessées, ont été hospitalisées à Bagnols-sur-Cèze.

"Au total, 160 personnes étaient affectées par ces intempéries dans trois campings et centre de vacances en bordure de l'Ardèche, dont 80 plus sérieusement. Toutes ont été mises hors de danger", a déclaré à l'AFP le commandant Jérôme Tallaron, du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) 30.

A la mi-journée, une vingtaine de personnes étaient encore bloquées et ne pouvaient étre hélitreuillées en raison du déluge. Vers 14H00, ces mises en sécurité s'effectuaient à pied grâce à des équipes de "sauveteurs aquatiques" avec des équipements spécialisés.

267 pompiers dont des renforts des Bouches-du-Rhône, de l’Hérault et du Vaucluse, ainsi que quatre hélicoptères, ont été mobilisés. Les routes départementales 901 et 980 ont été coupées à la circulation, les pompiers demandant à la population de ne pas se rendre sur les lieux afin de ne pas gêner l'action des secours.

Toujours dans le nord du Gard, à Saint-Ambroix, trois campings ont été évacués préventivement.