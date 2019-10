Orages violents: plus que 18 départements en vigilance orange

Météo-France a maintenu lundi soir en vigilance orange 18 départements, en raison d'un épisode d'orages d'automne localement violents pouvant provoquer pluies intenses et grêle, et accompagnées de vents forts, mais a levé son alerte dans 28 départements de l'Ouest et de la façade Atlantique déjà traversés par les intempéries.

Les 28 départements qui ne font plus l'objet d'une vigilance orange sont la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Dordogne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Gironde, l'Indre, l'Indre-et-Loire, Les Landes, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, l'Orne, la Sarthe, Paris et la petite couronne, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Essonne et le Val-d'Oise, selon un bulletin de Météo-France diffusés à 22H15.

Dans son dernier bulletin national, Météo-France prévoit que l'activité orageuse va se terminer sous peu sur les Hauts-de-France. En revanche, elle va perdurer plus tardivement sur les autres département placés en vigilance orange. "De fortes intensités de pluie sont attendues sur une courte période, pouvant provoquer des ruissellements, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent, jusqu'à 110 km/h voire davantage localement, assure Météo-France. Une forte activité électrique sera observée.

Sur les bords de la Méditerranée, les précipitations pourraient "atteindre 30 à 50 mm voire localement 80-90 mm" en une à trois heures et de fortes rafales de vent toucheront les Pyrénées, avait également mis en garde l'organisme de prévision météo.

Les départements toujours concernés par la vigilance orange sont les suivants: l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, l' Ardèche, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, la Corrèze, la Drôme, le Gard, l'Hérault, le Lot, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var et le Vaucluse.

Météo-France recommande notamment de limiter les déplacements, de prendre garde aux chutes d'arbres et objets divers et de ne pas intervenir sur les toitures.

