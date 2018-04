Orages violents: neuf départements du Grand Est en vigilance orange

Météo-France a placé neuf départements du Grand Est en vigilance orange en raison des orages violents attendus dimanche à partir de 16H, en plus de trois départements du Sud-OuestLOIC VENANCE

Météo-France a placé neuf départements du Grand Est en vigilance orange en raison des orages violents attendus dimanche à partir de 16H, en plus de trois départements du Sud-Ouest concernés par des pluies et inondations.

"Dans une masse d'air assez instable, des orages vont se multiplier et s'organiser (dimanche) après-midi et (dans la) nuit pour devenir forts voire violents", a indiqué Météo-France qui a placé en vigilance orange les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, les Vosges et la Haute-Saône.

Le phénomène climatique "démarre sur la Champagne en milieu d'après-midi pour concerner ensuite les Ardennes et la Lorraine en fin d'après-midi et en soirée", a précisé le bulletin météorologique.

"Ces orages occasionneront des rafales de vent généralement voisines de 80 km/h, mais pouvant ponctuellement dépasser les 100 km/h (...) parfois accompagnés de grêle", a décrit Météo-France qui s'attend à "des précipitations importantes pouvant localement atteindre 10 à 20 mm en une heure".

Trois départements du Sud-Ouest, la Corrèze, le Lot et le Tarn-et-Garonne, ont été placés pour la journée de dimanche en vigilance orange aux orages et aux pluies-inondations.

L'opérateur météo y a prévu de possibles inondations en "zones habituellement inondables" et "des crues inhabituelles de ruisseaux et fossés", ainsi qu'un "risque de débordement des réseaux d'assainissement".

"Sur l'épisode, les cumuls atteindront fréquemment une moyenne de 50 à 60 mm, parfois 70 mm, ce qui correspond habituellement à deux à trois semaines de précipitations", a souligné Météo-France.

Une amélioration est attendue dans le Sud-Ouest et dans le Grand Est dimanche en soirée et en début de nuit.