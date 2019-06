Ortiz vit avec 1 mètre 50 de fil de fer en plein cœur: il découvre 15 ans après son opération qu’elle avait été bâclée (vidéo)

D’après CNN, un jury américain vient d’accorder près de 1,8 millions de dollars à un habitant de Las Vegas vivant avec du fil de fer dans son cœur suite à une opération chirurgicale bâclée.

"Au début, vous ne réalisez pas vraiment… puis quand vous comprenez, vous hallucinez", a expliqué Ortiz, un vétéran de l’aviation militaire.

C’était il y a quatre ans, en 2015. A l’occasion d’une banale radio de la poitrine, Ortiz a appris une nouvelle qui l’a complètement bouleversé : "Je n’y croyais pas mais la praticienne me disait vraiment que j’avais un fil de fer à l’intérieur du cœur et que je devais voir mon docteur."



10 ans auparavant, en 2005, Ortiz avait subi une angiographie et une angioplastie. Lors de cette opération, le médecin avait fait passer un fin fil de fer de la hanche jusqu’au cœur. Apparemment, tout n’avait pas été retiré.



Pour Ortiz, les factures se sont ensuite enchaînées car il a connu des complications médicales. Il a donc décidé d’intenter une action juridique contre le médecin qui l’avait opéré : "Je ne courrais pas après l’argent, je voulais la justice", a-t-il confié.



Plus de 81 centimètres de fil de fer ont été enlevés. 70 centimètres sont toujours dans son corps, car il est trop dangereux de les bouger.