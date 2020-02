Oscars 2020 - Le film belge "Une soeur" passe à côté du prix du court métrage

(Belga) Le film belge "Une sœur" de la réalisatrice Delphine Girard n'a pas décroché d'Oscar, dimanche à Los Angeles. Le thriller psychologique porté par Veerle Baetens, Selma Alaoui et Guillaume Duhesme était nommé dans la catégorie "Courts métrages en prises de vues réelles".

C'est finalement le film "The Neighbors' Window" de Marshall Curry qui l'a emporté dans cette catégorie. La prestigieuse cérémonie des Oscars avait lieu dimanche à Hollywood. L'Académie des arts et sciences du cinéma remet au total 24 statuettes dorées au cours de cette cérémonie, où "1917", film de guerre du Britannique Sam Mendes, et "Parasite", comédie noire du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, font figure de grands favoris.