Otan: "La Russie a 5 semaines pour se conformer au traité FNI"

(Belga) Moscou a jusqu'au 2 août pour se conformer au traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (FNI), sans quoi "des réponses" seront apportées, a indiqué mardi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. Des mesures seront envisagées par les alliés durant la réunion des ministres de la Défense de l'Alliance qui a lieu ces mercredi et jeudi.

"Demain/mercredi, les alliés envisageront ensemble les réponses à apporter à la Russie (en cas de sortie du FNI). Nous ne voulons pas déployer de nouveaux missiles basés au sol en Europe. Mais il faut veiller à une dissuasion et à une défense crédible et efficace", a déclaré M. Stoltenberg. Sans apporter davantage de précisions sur la nature de ces réponses. Selon l'Otan, la Russie viole le traité qui interdit les missiles balistiques et de croisière à capacité nucléaire d'une portée comprise entre 500 et 5.500 kilomètres, ce que la Russie dément. Les Etats-Unis ont annoncé le 1er février la suspension de leur participation au traité. Washington affirme notamment que la Russie s'est dotée de plusieurs bataillons équipés d'un nouveau missile de croisière - le 9M729, alias SSC-8 dans la terminologie de l'Otan -, d'une portée de plus de 500 kilomètres. Le sujet sera abordé avec Moscou lors de la réunion du conseil Otan-Russie, prévue la semaine prochaine, a encore précisé le chef de l'Alliance. "Le traité FNI ne fonctionne pas s'il n'est pas respecté par toutes les parties. Nous entamerons le 2 août prochain le processus du retrait du traité s'il n'est pas respecté. La probabilité que la Russie s'y conforme diminue de jour en jour", selon le chef de l'Otan. "L'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes engagés à relever les dépenses de défense en 2014, c'est que la Russie avait déjà commencé à développer ces missiles à double capacité", a conclu M. Stoltenberg. (Belga)