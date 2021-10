Où a disparu Cleo? Toute l'Australie à la recherche de cette fillette de 4 ans

En Australie, l'inquiétude grandit quatre jours après la disparition de Cleo, une petite fille âgée de 4 ans. Les services de secours recherchent l'enfant à l'aide de drones et d'avions, et se disent "très inquiets" à son sujet.



Cleo a disparu alors qu'elle campait avec sa famille dans un endroit isolé, à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Carnarvon, en Australie occidentale. La mère de la fillette a déclaré au média national australien ABC l'avoir vue pour la dernière fois samedi vers 1h30 du matin pour lui donner à boire. Au matin, sa tente était ouverte et Cleo n'était plus là.

"Les autorités considèrent tous les scénarios possibles, y compris celui d'un enlèvement. Dans ce cas, l'enfant pourrait avoir été emmenée dans une autre partie du pays", a déclaré la police.

Les services d'urgence ratissent la zone, mais les recherches sont entravées par la mauvaise météo.