Ouragan Florence - Florence rétrogradé en tempête tropicale alors que Trump se déplacera la semaine prochaine

(Belga) L'ouragan Florence a été rétrogradé au stade de tempête tropicale après avoir perdu de la vigueur en atteignant la côte est américaine où les vents violents et les pluies diluviennes ont fait de gros dégâts, a annoncé vendredi le centre national des ouragans (NHC). Le président américain Donald Trump se rendra, lui, la semaine prochaine dans les zones touchées.

Florence, qui avait atteint la catégorie 4 --sur l'échelle Saffir-Simpson qui en compte cinq-- avec des vents jusqu'à 220 km/h, soufflait toujours vendredi après-midi à 110 km/h sur les Etats de Caroline du Sud et de Caroline du Nord, et provoquait de spectaculaires inondations alors que des dizaines d'habitants étaient pris au piège. Au moins quatre décès ont été signalés, par des sources officielles et par les médias, depuis que l'oeil de l'ouragan a touché terre vendredi matin. Florence est en train de "ravager" la Caroline du Nord, a déploré son gouverneur Roy Cooper, en conférence de presse. "Nous sommes très inquiets du fait que des localités entières puissent être détruites". Après la submersion des zones côtières, les rivières de la région devraient frôler voire atteindre des niveaux de crue records qui vont inonder l'intérieur des terres, selon les météorologistes. La région fera face à une "menace importante" pendant encore au moins un jour, voire 36 heures, selon Jeff Byard, un responsable de l'Agence fédérale américaine des situations d'urgence (Fema). Le président américain Donald Trump se rendra, lui, la semaine prochaine dans les zones touchées par Florence, qui a provoqué des crues spectaculaires sur la côte est des Etats-Unis, en particulier en Caroline du Nord. "Le président devrait se rendre dans des zones touchées par l'ouragan en début ou milieu de semaine prochaine", a annoncé vendredi sa porte-parole Sarah Sanders, soulignant qu'il souhaitait d'abord s'assurer que ce déplacement ne gêne pas les efforts en cours des services de secours. (Belga)