Ouragan Ida - Au moins 25 morts à New York et dans sa région

Au moins 25 personnes sont mortes à New York et ses alentours frappés par des pluies torrentielles et des inondations historiques et soudaines dans la nuit de mercredi à jeudi, selon un nouveau bilan établi jeudi après-midi.

Dans la mégapole économique et culturelle américaine, ce sont 12 personnes qui sont décédées, dont 11 probablement noyées dans leurs sous-sols d'habitation, a indiqué la police de la ville. Dans l'Etat voisin du New Jersey, lui aussi touché par la tempête Ida, ce sont au total dix personnes qui ont perdu la vie et trois près de la grande ville de Philadelphie, selon des bilans provisoires des autorités locales.