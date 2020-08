Ouragan Laura - L'ouragan Laura rétrogradé en tempête tropicale après avoir fait quatre morts en Louisiane

(Belga) L'ouragan Laura, l'un des plus violents à avoir jamais frappé la Louisiane, a été rétrogradé en tempête tropicale jeudi après-midi après avoir fait au moins quatre morts dans le sud des Etats-Unis, tous tués par des chutes d'arbres sur leurs habitations.

"Nous avons connaissance de quatre décès à ce jour", a déclaré lors d'une conférence presse le gouverneur John Bel Edwards. L'ouragan a touché terre en catégorie 4 (sur 5) vers 01h00 locale (08h00 heure belge) au niveau de la ville côtière de Cameron, près de la frontière avec le Texas, dans le golfe du Mexique, avec des vents soutenus de 240 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC). Cela en fait le plus puissant à avoir touché la Louisiane depuis plus d'un siècle et demi, d'après les données compilées par un chercheur de l'université du Colorado spécialisé dans les ouragans, Philip Klotzbach. Près de 800.000 personnes étaient privées d'électricité jeudi après-midi en Louisiane et au Texas, selon le site PowerOutage.us. Un incendie s'y est déclaré dans une usine de produits chimiques, d'où s'est longtemps élevé un imposant panache de fumée au-dessus des eaux. Le gouverneur John Bel Edwards a invité sur Twitter les riverains à se calfeutrer "jusqu'à nouvel ordre" à leur domicile en coupant leur air conditionné. Selon le dernier bulletin du NHC à 20h00 (heure belge), la dépression a considérablement faibli après avoir touché terre, avec des vents soutenus n'atteignant plus que 100 km/h, ce qui en fait désormais une tempête tropicale. Mais les météorologues continuaient de mettre en garde contre les inondations dans le nord de la Louisiane et le sud de l'Arkansas, que Laura doit atteindre la nuit prochaine. Plus de 1,5 million de personnes au total se trouvaient sous le coup d'ordres d'évacuation en Louisiane et au Texas, l'un des États américains les plus touchés par la pandémie de Covid-19. La saison des ouragans dans l'Atlantique, qui dure officiellement du 1er juin au 30 novembre, s'annonce particulièrement intense cette année. Le Centre national des ouragans s'attend à 25 dépressions. Laura est déjà la douzième. Elle avait déjà provoqué d'importantes inondations en Haïti et en République dominicaine, entraînant la mort d'au moins 25 personnes. (Belga)