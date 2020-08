Ouragan Marco - La tempête Marco est devenue un ouragan

(Belga) La tempête tropicale Marco s'est transformée en ouragan dimanche, a annoncé le Centre national des ouragans, basé à Miami, et devrait s'approcher de l'Etat américain de Louisiane lundi.

Marco est accompagné de vents soufflant à 120 km/h qui sont attendus "le long d'une partie de la côte américaine du Golfe" du Mexique, a précisé le centre. La tempête Laura, qui a provoqué des inondations en Haïti, tuant cinq personnes selon la protection civile, devrait elle aussi devenir un ouragan mardi et pourrait frapper cette même région américaine. Selon le Centre national des ouragans, l'oeil de Laura se déplaçait à travers Haïti et la Républicaine dominicaine dimanche matin, sera près ou au-dessus de Cuba dimanche soir et lundi puis au-dessus du sud-est du Golfe du Mexique lundi soir et mardi.