Oussama Atar, suspecté d'être un cerveau des attentats de Paris et Bruxelles: il a été abattu en Syrie selon Mediapart

Oussama Atar, le Belgo-marocain de 33 ans considéré comme le cerveau présumé des attentats de Paris et Bruxelles, a été abattu par une frappe de la coalition internationale antidjihadiste en Syrie, annonce le site d'information français Mediapart, citant la DGSE, les services secrets français. Le parquet fédéral belge n'a pas souhaité commenter cette information.

"Le 17 novembre 2017, une frappe de la Coalition internationale en Syrie fauche le Belge Oussama Atar", affirme Mediapart en ouverture d'une enquête qui révèle que les sept personnes considérées comme étant les cerveaux des attentats de Paris et Bruxelles ont toutes été abattues en Syrie. Oussama Atar a rallié la Syrie en 2003 pour étudier l'arabe et travailler dans l'humanitaire. Mais en 2005, il est arrêté par les forces américaines à Ramadi en Irak. Si la version officielle ne fait état que d'un franchissement illégal de la frontière, plusieurs médias affirment qu'il était déjà question de trafic d'armes et de suspicion d'activités liées au terrorisme. Finalement condamné à dix ans de prison, il a notamment été détenu au sein des prisons tristement célèbres d'Abou Ghraib et Camp Bucca, ce dernier établissement étant considéré comme l'un des principaux lieux de naissance du groupe terroriste Etat Islamique.





Oussama Atar libéré à la suite d'un important lobbying belge

En 2006, un fonctionnaire de la Sûreté de l'Etat qui le rencontre dans sa cellule le décrit comme un profil qui n'a rien à voir avec le terrorisme. Dès avril 2009, le gouvernement Leterme I est dès lors intervenu auprès des autorités irakiennes pour obtenir sa libération, sous l'impulsion de quelques ministres. Ces ministres faisaient alors partie du comité ministériel du renseignement et de la sécurité, ancêtre de l'actuel conseil national de sécurité. En 2010, alors qu'il est malade, sa famille accentue la pression sur le gouvernement. Une manifestation de soutien rassemble même 300 personnes le 9 octobre 2010 devant le Palais de justice de Bruxelles. Oussama Atar sera finalement rapatrié en Belgique en 2012. Interrogé durant une journée entière à son retour, il est ensuite libéré.





Il nie avoir participé aux attentats de Paris et Bruxelles

A nouveau interpellé en 2013 en Tunisie, il retrouve rapidement la liberté, ce dont il aurait profité pour rallier la Syrie. En 2016, des enquêteurs soupçonnant qu'il soit rentré en Belgique se sont régulièrement rendus chez des membres de sa famille, en vain. Dans une lettre à ses proches datant de novembre 2016 et dont la Dernière Heure avait publié des extraits, Oussama Atar nie avec force toute implication dans les attentats de Paris et Bruxelles. Fin février, des services de sécurité français et d'autres pays avaient de bonnes raisons de penser qu'il était mort depuis quelques semaines, bien que son corps n'ait pas été retrouvé. Désormais, les services secrets français annoncent "avec certitude" le décès.