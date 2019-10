Ouverture de l'Eglise au mariage des prêtres? Ce sera désormais possible en Amazonie

Le Pape François a entrouvert ce week-end une toute petite porte en direction du mariage des prêtres. Cette timide ouverture ne concerne que l’Amazonie et encore sous de strictes conditions. Cette proposition fait partie du texte final voté à la fin du synode des évêques consacré à l’Amazonie qui vient de se tenir pendant trois semaines au Vatican. 184 évêques et cardinaux, mais également de nombreux invités dont des représentants des communautés amérindiennes, on travaillé autour de l’action de l’Eglise catholique en Amazonie, c’est à dire une zone immense qui concerne plusieurs pays d’Amérique latine. Or dans les régions reculées d’Amazonie on manque cruellement de prêtres encore plus qu’ailleurs. Certaines communautés passent des années sans voir un religieux. Alors pour la messe tous le dimanche ce n’est pas évident...

Ordonner des diacres mariés

C’est pourquoi les pères synodaux c’est ainsi qu’on les appelle ont fait cette proposition : d’"ordonner des hommes reconnus par la communauté, qui ont un diaconat permanent fécond, pouvant avoir une famille légalement constituée et stable". En latin on appelle ça des "viri probati" des hommes qui ont fait leurs preuves sur le plan religieux et humain. Les médias se sont un peu emballés sur cette histoire, on n’est pas en train de... lire la suite sur le blog de Christophe Giltay