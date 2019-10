Ouverture des premiers bureaux de vote au Canada

(Belga) Les premiers bureaux de vote ont ouvert lundi au Canada pour des élections législatives fédérales qui s'annoncent très serrées, au cours desquelles le Premier ministre libéral sortant Justin Trudeau joue son poste.

Les bureaux de Terre-Neuve et Labrador, dans l'est du pays, ont ouvert à 8h30 locales. Le Canada s'étale sur six fuseaux horaires et les derniers électeurs voteront en Colombie-Britannique (ouest) jusqu'à 2h00 GMT mardi (4h00, heure belge). Les premiers résultats sont toutefois attendus dès lundi, à partir de 23h00 GMT (mardi 1h00, heure belge).