Oxfam Belgique lance un appel aux dons pour aider l'Inde face à la crise sanitaire

(Belga) Oxfam Belgique lance mercredi un appel aux dons afin de financer l'achat d'équipement médical pour les hôpitaux, de distribuer des colis alimentaires aux personnes en situation de pauvreté et d'effectuer des transferts en espèces aux ménages les plus marginalisés en Inde, annonce l'ONG dans un communiqué.

Le cap des 200.000 morts du Covid-19 a été dépassé mercredi en Inde, avec plus de 3.000 décès sur ces 24 dernières heures, précise l'organisation. Oxfam Inde, en pourparlers avec les différentes régions du pays, a déjà commencé à acheminer des bonbonnes d'oxygène, des masques, des gants, du savon et du désinfectant vers les hôpitaux. Pour faire face à ce désastre humanitaire, Oxfam Belgique lance un appel aux dons afin de lever deux millions de dollars. Le pays est malgré tout au milieu d'une campagne de vaccination, mais moins de 9% de sa population (129 millions d'habitants) ont été vaccinés. L'Inde est confrontée à une pénurie de vaccins puisqu'il y a pénurie de matières premières provenant des États-Unis, rappelle l'ONG. Les vaccins étant protégés par des brevets, l'Inde ne peut produire en masse les vaccins sur leur territoire. Oxfam plaide donc "en faveur d'un vaccin universel, sans brevet, produit en masse, distribué équitablement et mis à disposition gratuitement, pour chaque individu, riche ou pauvre, dans chaque pays". (Belga)