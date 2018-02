Oxfam - Démission de la directrice adjointe de l'ONG

(Belga) Penny Lawrence, directrice générale adjointe d'Oxfam, dans la tourmente en raison d'un scandale sexuel impliquant des responsables de l'organisation en Haïti en 2011, a démissionné lundi. Le Times révèle par ailleurs que l'ONG avait été prévenue des agissements suspects du Belge Roland van Hauwermeiren avant que celui-ci ne soit nommé en Haïti.

Exprimant sa "tristesse" et sa "honte", à propos de "la conduite d'employés au Tchad et à Haïti (...) incluant le recours à des prostituées", Penny Lawrence a annoncé sa démission de ses fonctions dans un communiqué, assurant "assumer l'entière responsabilité". Le Times rapportait lundi matin qu'Oxfam avait ignoré des avertissements quant au comportement de Roland van Hauwermeiren et d'un employé kenyan. Des documents montrent que les dirigeants de l'ONG en Grande-Bretagne étaient inquiets au sujet du comportement de M. Van Hauwermeiren à l'égard des femmes, mais qu'ils lui ont quand même donné le poste de directeur en Haïti. D'autres documents indiquent qu'il a traité au moins quatre plaintes de harcèlement sexuel ou d'inconduite contre son collègue kenyan, mais qu'il lui a permis de continuer son travail. Les préoccupations concernaient le recours à des prostituées et le harcèlement sexuel de collègues féminines. Les deux font partie des sept hommes licenciés ou autorisés à démissionner par Oxfam en 2011 après une enquête sur l'utilisation de prostituées, le téléchargement de pornographie et l'intimidation en Haïti. (Belga)