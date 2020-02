Ozzy Osbourne, atteint de Parkinson, annule toute sa tournée en Amérique du Nord

(Belga) Le chanteur britannique de heavy metal Ozzy Osbourne a annulé l'ensemble des dates de sa tournée d'adieu "No More Tours 2", prévue cette année en Amérique du Nord, a-t-il annoncé mardi par communiqué. Aucune date de report n'a été fixée, alors que l'ex-leader de Black Sabbath a annoncé fin janvier souffrir de la maladie de Parkinson. Les tickets seront dès lors remboursés.

"Je suis reconnaissant envers tout le monde d'avoir été si patients, j'ai eu une année merdique", note l'artiste de 71 ans. "Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre en Suisse pour suivre mon traitement, qui durera de six à huit semaines, avant avril. (...) Je ne veux pas débuter une tournée pour ensuite annuler les représentations en dernière minute, ce qui ne serait pas juste envers mes fans. Je préfère que ceux-ci soient remboursés tout de suite et, lorsque j'effectuerai cette tournée nord-américaine, tous ceux qui auront acheté un ticket pour les dates annulées seront les premiers à pouvoir se procurer des tickets." Cette tournée ainsi que d'autres représentations avaient déjà été reportées à cause d'une infection que le chanteur a subi après une opération de la main. En avril dernier, Ozzy Osbourne avait ensuite annulé tous ses concerts encore programmés en 2019 à la suite d'une mauvaise chute, survenue à son domicile de Los Angeles alors qu'il se remettait d'une pneumonie. Sa tournée 2020 en Amérique du Nord devait débuter à Atlanta le 27 mai et se terminer à Las Vegas le 31 juillet. (Belga)