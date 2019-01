Pabuk: les touristes belges sans doute évacués des zones les plus à risque

(Belga) Les Affaires étrangères belges signalent vendredi qu'il est hautement probable que les Belges qui se trouvaient sur les îles thaïlandaises les plus à risque face à la tempête tropicale Pabuk aient été transférés vers le continent. 120 Belges au total sont actuellement dans le sud de la Thaïlande, dont une trentaine sur les îles du golfe de Thaïlande qui devraient être frappées dès vendredi soir par Pabuk.

Les îles de Koh Samui, Koh Phangnan et Koh Tao sont prisées des touristes pour les fêtes de fin d'année. Les Affaires étrangères conseillent aux Belges de suivre les avis des autorités locales, et suivront la situation sur place via l'ambassade à Bangkok. (Belga)