Pacte de l'Onu sur les migrations - "Une espèce de mélodrame de mauvais goût" selon Benoît Lutgen

(Belga) Benoît Lutgen, président du cdH, se montre sévère, dans un entretien publié samedi par Le Soir, quant aux tensions entre le MR et la N-VA au sujet de la signature du Pacte de l'ONU sur les migrations. Il s'agit d'"une espèce de mélodrame de mauvais goût, comme une scène théâtrale de musculation où chacun essaie de se refaire une virginité ou d'affirmer son positionnement politique", assène le Bastognard.

"Le vrai problème de fond, il est chez nous : il est au parc Maximilien, il est dans l'enfermement des enfants. On ne peut pas vouloir signer ce pacte et fermer les yeux sur ce que l'on fait dans notre pays. Il y a autre chose: à l'heure de la poussée de revendications sociales, légitimes, sur l'accès au logement, à l'emploi, au moment où la classe moyenne est de plus en plus en difficulté, on a un gouvernement qui ne parle plus que du pacte. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais enfin¿" Le dossier, qui occupe le devant de la scène médiatique en matière politique, met en lumière "les contradictions entre les discours et ce qui se passe à quelques centaines de mètres du Parlement, au parc Maximilien, où l'on ne respecte pas nos engagements internationaux", résume Benoît Lutgen. "En attendant, la Belgique donne l'image d'un pays où le Premier ministre n'est pas respecté. Elle sort affaiblie de ce scénario, de toute façon", pointe l'homme politique humaniste. (Belga)