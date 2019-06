Pain vegan, séances de yoga et bars relaxants: ils se sont expatrié pour faire business dans le tourisme

Juste après le RTL INFO 19H, vous avez rendez-vous avec le magazine Coûte que coûte. L'émission sera consacrée aux vacances et aux opportunités de business qu'elles représentent.

Pour les expatriés en quête de réussite et d'argent, Tulum, au Mexique, offre de nombreuses possibilités. Laurianne et Clémentine se sont spécialisées dans les vacances qui soignent. Elles proposent des chambres d'hôtel avec une vue magnifique, des bars relaxants, des séances de yoga et des plats très sains.

"Il y a notre pain vegan, il n'y a pas d'œuf. On utilise les graines de chia qu'on mixe avec de l'eau, ça donne une sorte de gel qui va donner la même texture que l'œuf. Et ça fait un pain noir qui est délicieux, et qui est surtout gluten free, donc pour les gens qui ont des intolérances, c'est vraiment parfait", explique l'une d'elles.

Cédric, lui, est prof de kite, et a décidé d'investir pour s'assurer un avenir à Tulum. Il construit un complexe résidentiel de 350 mètres carrés. "Là, c'est un filet hamac, moi, je suis un gros fan des hamacs, et c'est la partie bibliothèque, cinéma", explique-t-il en faisant le tour du propriétaire.

A Hainan, les touristes se multiplient là aussi: plus de 65 millions se sont massés sur les plages de cette île chinoise l'an dernier. C'est que l'on y retrouve principalement des millionnaires qui y ont même leur propre refuge, l'île artificielle de Phoenix Island…

