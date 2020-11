Pakistan: 22 invités à un mariage tués dans un accident de rickshaw

(Belga) Vingt-deux invités à un mariage ont été tués lorsque le rickshaw à bord duquel ils circulaient est tombé dans un canal dans le nord-ouest du Pakistan, a annoncé mercredi la police à la fin de l'opération de secours.

Vingt-neuf personnes se trouvaient à bord du véhicule trois-roues surchargé quand l'accident s'est produit lundi près de la ville de Dera Ismail Khan. "Nous avons retrouvé 22 corps, ceux de 16 femmes et six enfants", a déclaré à l'AFP un responsable de la police, Muhammad Ramzan. Sept personnes ont été secourues. Les victimes appartenaient à la même famille élargie, et au moins sept au même foyer familial, a-t-il précisé. Les rickshaws sont un moyen de transport courant au Pakistan, et les accidents sont fréquents. (Belga)