Pakistan: Asia Bibi est en sécurité et espère pouvoir s'en aller

Asia Bibi, Pakistanaise de confession chrétienne condamnée à la peine de mort mais sortie récemment de prison après neuf mois d'emprisonnement, attend, selon son avocat, les papiers qui lui permettront de quitter le pays.

"C'est une femme libre. Elle peut se rendre où elle veut", a déclaré Me Saif-ul-Malook, mardi depuis Francfort. Sa liberté n'est donc pas entravée mais elle ne possède encore ni passeport, ni visa. Plusieurs gouvernements occidentaux ont offert leur aide à Asia Bibi même si personne ne lui a proposé la citoyenneté. D'après l'avocat, le pays de destination de sa cliente n'est pas encore connu. Elle ne parle ni l'anglais, ni aucune autre langue étrangère. Tout ce qu'on sait est qu'elle désire rejoindre l'Europe et non l'Inde ou le Bangladesh. Asia Bibi va quitter le Pakistan avec ses deux filles et son mari. Selon son avocat, elle se trouve en sécurité, avec sa famille, sous protection. Le ministère allemand des Affaires étrangères a dit mardi que plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, sont prêts à accueillir la famille. Asia Bibi, une catholique, avait été condamnée à mort en 2010 pour blasphème.