Pakistan: L'EI revendique l'attentat-suicide dans les zones tribales

Le groupe État islamique (EI) a revendiqué samedi l'attentat-suicide survenu vendredi dans un marché des zones tribales pakistanaises (Nord-Ouest), qui a fait 33 morts et plus de cinquante blessés.

L'EI, dans son communiqué publié sur Amaq, son agence de propagande, affirme avoir visé et tué un grand nombre de chiites dans cette attaque. L'attentat-suicide, survenu lors du marché du vendredi à Kalaya, une ville à majorité chiite, dans le district tribal d'Orakzai, a tué 33 personnes, a déclaré à l'AFP le cadre administratif Karim Iqbal. Le Pakistan nie la présence de l'EI sur son sol, même si le groupe a revendiqué certaines des attaques récentes les plus sanglantes dans le pays. Frontalières de l'Afghanistan, les zones tribales forment une région où les talibans et Al-Qaïda ont longtemps opéré en toute impunité. Elles étaient devenues un des enjeux de la "guerre contre le terrorisme", dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Les États-Unis accusent fréquemment le Pakistan de tolérer la présence de sanctuaires d'insurgés dans ces territoires, ce qu'Islamabad dément. Plusieurs attaques contre les forces de sécurité pakistanaises se sont produites ces derniers mois dans le nord-ouest du pays, ainsi que dans la province du Baloutchistan (Sud-Ouest), également frontalière de l'Afghanistan. Le niveau des violences a toutefois fortement baissé dans le pays, selon une étude du CRSS, un centre de recherche pakistanais. Le nombre des personnes tuées dans les violences extrémistes, politiques ou criminelles, a ainsi chuté de 70% ces deux dernières années, avec 2.057 morts violentes rapportées l'année dernière, contre 6.574 en 2015.