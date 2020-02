Pakistan: sept personnes tuées par un obus de mortier tiré d'Afghanistan

(Belga) Sept personnes membres d'une même famille ont été tuées par un obus de mortier tiré du territoire afghan qui a détruit une maison dans un village frontalier du nord-ouest du Pakistan, ont annoncé des responsables officiels.

L'incident est survenu à Batwaar Bangro, à 50 kilomètres de Khar, la principale ville de la zone tribale de Bajaur, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. "Le mortier tiré d'Afghanistan a touché la maison d'un villageois, Fazal Ghani. Lui, sa femme et cinq autres membres de la famille sont morts sur place", a dit à l'AFP Gulzar Khan, un haut responsable de la police. Trois femmes et trois enfants ont au total péri, en plus du chef de famille. Bajaur est une des sept zones tribales pakistanaises frontalières de l'Afghanistan.