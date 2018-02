Un incroyable parc à thème entièrement en glace installé uniquement pour le Nouvel an chinois

La Chine célèbre en ce moment le nouvel an lunaire et l'arrivée prochaine du printemps. Pendant les congés de réveillon, des millions de Chinois traversent le pays pour rendre visite à leur famille et pour faire un peu de tourisme. La ville de Harbin, dans le nord du pays, a décidé d'en profiter : elle a construit un village de glace géant, qui attire les visiteurs par dizaines de milliers.

Samedi, deuxième jour de la nouvelle année lunaire pour les Chinois, le parc glacé, éclairé de l'intérieur par des milliers de néons aux couleurs flashy, a accueilli 50.000 visiteurs, malgré le froid polaire. -20°C au thermomètre.

Tout au long de la journée, les vacanciers se promènent au milieu de monuments célèbres et de palais glacés. Les plus patients peuvent aussi teste la plus longue piste de luge au monde : 365 mètres de long. A condition de tenir les deux heures d'attente dans les rues de glace du parc.