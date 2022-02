Panama: dix enfants sauvés d'un réseau d'exploitation sexuelle

(Belga) Dix enfants aux mains d'un supposé réseau panaméen d'exploitation sexuelle ont été sauvés lors d'une opération de police qui a conduit à l'arrestation de trois personnes au Panama et au Costa Rica, a annoncé jeudi le bureau du procureur.

"Les victimes avaient entre 4 et 16 ans et les personnes liées (à cette affaire) sont des proches parents" de ces mineurs, a indiqué le procureur général du Panama, Emeldo Marquez. Les trois personnes interpellées "aidaient" à emmener les enfants de la ville de Baru, située à 525 kilomètres au sud-ouest de la ville de Panama, jusqu'à la frontière du Costa Rica où ils étaient exploités sexuellement, selon M. Marquez. Dans un communiqué, le procureur a précisé que dix mineurs ont été sauvés. Une opération de police menée par les autorités panaméennes à Baru a conduit au démantèlement de ce réseau. De leur côté, les autorités du Costa Rica ont arrêté deux Panaméens et un Costaricien à San Jorge et Laurel, deux villes situées à la frontière. Ils encourent des peines allant de 20 à 30 ans de prison. (Belga)