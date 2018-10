Panama: l'ancienne Tour "Trump" passe définitivement sous pavillon Mariott

(Belga) Le groupe hôtelier Mariott International a mis mardi les petits plats dans les grands pour prendre définitivement possession de l'ancien "Trump Ocean Club" de Panama, une immense tour en forme de voile de navire, considérée comme l'immeuble le plus haut d'Amérique latine lors de son inauguration en 2011.

La Trump Organization, le conglomérat qui gère les affaires de la famille de Donald Trump, s'était indignée en mars dernier de voir le nom du président américain effacé de l'hôtel de luxe, en menaçant d'introduire un recours en justice. "A compter d'aujourd'hui (mardi), Marriott International prend le contrôle de l'immeuble, et en gère tous les aspects", a déclaré à la presse Demetrio Maduro, directeur général du nouvel "JW Marriot Ciudad de Panama", avant de dévoiler la nouvelle plaque portant le nom de l'établissment. L'ancienne Tour Trump, face à la baie sur le Pacifique, est "emblématique de la ville de Panama" s'est félicité le directeur du nouveau joyau du groupe Marriott, tandis qu'un pianiste jouait en sourdine "New York, New York" dans le lobby de l'hôtel. "C'est une journée réellement émouvante. Nous sommes très heureux que la gérance de l'hôtel soit assurée par Marriott", a déclaré son propriétaire, l'homme d'affaires chypriote Orestes Fintiklis (Ithaca Capital). L'immeuble de 284 mètres de haut, estimé à 430 millions de dollars, avait été inauguré en 2011 en présence de Donald Trump. Il comporte 72 étages et plus d'un millier de chambres, ainsi que des appartements, un casino des magasins de luxe, un spa. Le complexe hôtelier dispose même d'une petite plage privée.