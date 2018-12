Panama Papers - Les Etats-Unis poursuivent quatre suspects dans le cadre des Panama Papers

(Belga) Quatre personnes sont poursuivies aux Etats-Unis dans le cadre des Panama Papers. Le département américain de la Justice a indiqué mardi qu'ils étaient accusés d'avoir dissimulé des millions de dollars aux autorités fiscales américaines à travers un système complexe de comptes bancaires offshore et des compagnies-écrans.

Ces quatre hommes, dont deux citoyens allemands, un Américain et un ressortissant panaméen, auraient cherché à contourner la législation fiscale américaine en collaboration avec le cabinet d'avocats Mossack Fonseca, basé au Panama, afin de préserver leur patrimoine et ceux de leurs clients pour des décennies. Trois des quatre suspects ont été arrêtés, tandis que le citoyen panaméen, un avocat de Mossac Fonseca, est toujours en fuite, a indiqué le département américain de la Justice. Les Panama Papers sont une masse de documents divulgués en 2016 détaillant les stratagèmes d'évasion fiscale à l'étranger. Ils ont mené à l'ouverture d'enquêtes dans le monde entier. Les Premiers ministres du Pakistan et de l'Islande ont notamment démissionné après que leurs constructions financières à l'étranger ont été rendues publiques. (Belga)