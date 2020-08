Pandémie: le musée MoMA de New York annonce à son tour sa réouverture

Après le Met et le musée Whitney, le MoMA: le célèbre Museum of Modern Art de New York a annoncé lundi qu'il rouvrirait ses portes le 27 août, preuve que la capitale économique et culturelle américaine reprend quelques couleurs après cinq mois de paralysie due à la pandémie.

Dans un communiqué, le musée, déjà fermé quatre mois en 2019 pour une vaste rénovation, a indiqué qu'il ouvrirait les réservations en ligne, chaque vendredi à partir du 21 août, pour les visites prévues la semaine suivante.

Les entrées seront gratuites le premier mois.

La capacité d'accueil sera limitée, conformément aux directives annoncées vendredi par le gouverneur de l'Etat de New York. Ce dernier avait indiqué la semaine dernière que musées et galeries d'art pourraient rouvrir à compter du 24 août, avec des entrées étalées et une capacité d'accueil limitée à 25%.

Le Met et le musée Whitney avaient annoncé ensuite leur prochaine réouverture, respectivement le 29 août et le 3 septembre.

New York a adopté une stratégie de déconfinement extrêmement prudente face au coronavirus, qui a chassé les touristes de cette ville-monde et vidé les quartiers d'affaires de Manhattan, une majorité de "cols blancs" passant au télétravail.

Après plus de 23.600 morts enregistrés à New York même, essentiellement en mars-avril, l'Etat de New York et son gouverneur Andrew Cuomo se présentent désormais en modèle de contrôle de l'épidémie.

Son taux de contamination s'établissait lundi à 0,71%, soit le plus bas des Etats-Unis, selon M. Cuomo.