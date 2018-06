Panique sur le mondial 2018... la pénurie de bière plane sur Moscou

Il y a un vent de panique qui se lève sur Moscou actuellement. En effet, la bière pourrait venir à manquer. Alors que la compétition n'a débuté que depuis six jours, les stocks sont au bord de l'épuisement en raison de la forte consommation des supporters de football. L'inquiétude parmi les nombreux bars et restaurants de la capitale russe ne cesse d'augmenter. L'approvisionnement en bière semble plus compliqué que prévu et les patrons des bars et des restaurants de Moscou ne cachent pas leur inquiétude. "Nous ne nous attendions pas à ce que les gens ne boivent que de la bière", a expliqué un tenancier de bar. "Et pourtant, c'est bel et bien le cas et nous ne sommes plus très loin de la pénurie. Le véritable problème, c'est que les fournisseurs ne parviennent pas à gérer cette demande. La chaleur et l'atmosphère sont les principales raisons de cette forte consommation". En raison de lois plus drastiques sur la vente d'alcool, la consommation a fortement diminué ces dix dernières années en Russie et les grandes marques internationales de bière n'auraient pas suffisamment anticipé la forte augmentation de la demande durant la compétition.