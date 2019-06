Pape François: considérer les musulmans comme des "partenaires"

Le pape François a estimé vendredi que les musulmans devraient être considérés comme des "partenaires" avec lesquels construire une cohabitation pacifique pour barrer le chemin aux "groupes fanatiques ennemis du dialogue".

Il s'exprimait lors d'une rencontre organisée à Naples par la Faculté pontificale de théologie de l'Italie méridionale.

"Les étudiants en théologie devraient être éduqués au dialogue avec le judaïsme et l'islam pour comprendre les racines communes et les différences de nos identités religieuses et contribuer ainsi plus efficacement à la construction d'une société qui apprécie la diversité et favorise le respect, la fraternité et la cohabitation pacifique", a déclaré le pape.

"Nous sommes appelés à dialoguer avec les musulmans afin de construire l'avenir de nos sociétés et de nos villes; nous sommes appelés à les considérer comme des partenaires pour construire une cohabitation pacifique même quand se produisent des événements bouleversants, oeuvre de groupes fanatiques ennemis du dialogue, comme la tragédie de Pâques (les attentats, ndlr) au Sri Lanka", a poursuivi le pape argentin.

"Dans les facultés de théologie et les universités ecclésiastiques, il faut encourager les cours de langue et de culture arabe et juive et la connaissance réciproque entre étudiants chrétiens, juifs et musulmans", a conclu le souverain pontife.