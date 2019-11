Par écrit, Reynders redemande à la Chine de remettre des passeports à la famille ouïghoure

(Belga) Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a remis à son homologue chinois une lettre demandant que soient remis des passeports aux membres de la famille d'Ablimit Tursun, réfugié issu de la minorité ouïghoure, en vue d'un regroupement familial en Belgique, a-t-il indiqué jeudi au terme de la mission économique belge en Chine.

La réponse des autorités chinoises reste inchangée, et elles arguent qu'une procédure judiciaire est actuellement en cours autour de cette famille, pour terrorisme. "Nous essayons d'aider, mais il s'agit d'une famille chinoise, en Chine", a rappelé le ministre belge jeudi, déplorant par ailleurs une médiatisation très importante de l'affaire, qui selon lui ne facilite pas le règlement de ce "dossier individuel". Il a réaffirmé que la Belgique avait "beaucoup de contacts" avec la famille et que les enfants allaient à l'école, alors que l'association belge des Ouïghours affirmait peu avant la mission économique que Ablimit Tursun était sans nouvelle de sa famille depuis déjà deux semaines. "Nous allons continuer à défendre le dossier", a-t-il répété. Dans une seconde lettre, il a également partagé la position de la Belgique et ses inquiétudes sur la situation au Xinjiang, appelant au respect des droits de l'Homme. (Belga)