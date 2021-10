Paraplégique, il est sorti de force de sa voiture par la police: la vidéo de son interpellation scandalise

Un homme noir paraplégique a porté plainte après une altercation avec la police de Dayton, dans l'Ohio. Sur une body cam, on peut le voir se faire sortir de sa voiture par les cheveux lors d'un contrôle routier.

Sur une vidéo dévoilée par CNN, on peut voir un homme noir paraplégique se faire contrôler par la police. L'homme est au volant de son véhicule. Un agent lui demande d'en sortir, mais il lui répond qu'il en est incapable, étant tétraplégique. Le policier réagit alors, lui disant qu'il avait réussi à y entrer et peut donc en sortir. Lorsque l'homme lui répond que cela ne sera pas possible et demande quel est le problème, les choses dégénèrent.

"Ils m'ont traîné jusqu'à leur véhicule comme un chien, comme un déchet", explique Clifford Owensby, 39 ans, lors d'une conférence de presse dimanche. Il accuse le département de police de Dayton de profilage, d'arrestation illégale, de fouille et de saisie illégales et de ne pas lui avoir lu ses droits avant d'être emprisonné.

Il crie à l'aide une fois au sol

Vendredi, le département de police a publié la vidéo en question, filmée par la body cam de l'un des agents. L'incident s'est déroulé le 30 septembre dernier. Ils ont contrôlé Clifford Owensby car il avait été vu en train de quitter une maison liée à une histoire de drogue. Les agents voulaient le faire sortir du véhicule pour utiliser un détecteur de stupéfiants.

Les policiers ont finalement mis l'homme hors de son véhicule en le tirant par les cheveux et le bras. Dans la vidéo, on peut le voir en train de se débattre et de crier à l'aide lorsqu'il est au sol.

Clifford Owensby a ensuite été emmené à l'hôpital pour être examiné. La police a déclaré qu'un sac contenant 22.450 dollars avait été retrouvé dans son véhicule. L'homme a répliqué qu'il s'agissait de ses économies. Aucune arme ou drogue n'a été retrouvée lors de la perquisition.