Paris, Berlin et Londres se disent déterminés à continuer à appliquer l'accord

(Belga) La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se sont dits "déterminés" à continuer à appliquer l'accord nucléaire iranien, dont les Etats-Unis viennent de se retirer, tout en travaillant à en négocier un nouveau, plus large, ont annoncé les trois pays mardi.

"Nous resterons parties au JCPoA" (acronyme de l'accord) déclarent dans ce communiqué commun Emmanuel Macron, Theresa May et Angela Merkel. "Nos gouvernements restent déterminés à assurer la mise en oeuvre de l'accord et travailleront à cet effet avec les autres parties qui resteront engagées", disent-ils, en "maintenant les bénéfices économiques" au profit de la population iranienne. (Belga)