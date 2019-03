Paris-Nice: pas un objectif à 100 % pour Simon Yates

Le Britannique Simon Yates, qui a frôlé la victoire l'an passé dans Paris-Nice, a souligné l'importance de la "course au soleil" mais en précisant que son objectif principal était cette année le Giro.

"J'aime Paris-Nice, je fais cette course chaque année depuis que je suis professionnel et c’est une partie très importante de la saison. Mais je n’y vais pas pour la cibler, comme tout le monde le sait, je joue à 100 % pour le Giro", a déclaré le vainqueur de la dernière Vuelta, cité par son équipe Mitchelton.

L'an passé, Simon Yates avait gagné l'avant-dernière étape et pris le maillot jaune à l'arrivée au sommet à la Colmiane (Alpes-Maritimes) avant de le céder le lendemain pour 4 secondes à l'Espagnol Marc Soler.

En 2017, le Britannique s'était imposé dans l'étape de Fayence (Var).

A côté de Simon Yates (26 ans), la formation australienne alignera le champion d'Europe en titre, l'Italien Matteo Trentin, qui a chuté dimanche dans Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

"Chaque jour, ça va mieux", a estimé Trentin (29 ans), candidat au succès d'étape. "Je suis confiant pour Paris-Nice et je pense qu’il y a cinq possibilités pour moi. L’étape de vendredi, plus difficile, est probablement celle qui me conviendra le mieux".

Les équipes Mitchelton et CCC à Paris-Nice:

Mitchelton: Simon Yates (GBR), Jack Bauer (NZL), Esteban Chaves (COL), Jack Haig (AUS), Luka Mezgec (SLO), Mikel Nieve (ESP), Matteo Trentin (ITA)

CCC: Amaro Antunes (POR), Will Barta (USA), Alessandro De Marchi (ITA), Victor de la Parte (ESP), Jakub Mareczko (ITA), Laurens ten Dam (NED), Francisco Ventoso (ESP)