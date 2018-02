Paris, terre d'accueil d'artistes exilés

Quand des hommes ont commencé à la lapider et à réclamer sa mise à mort en pleine rue à Kaboul, Kubra Khademi s'est rendu compte qu'elle n'avait le choix que de quitter son pays.

La jeune "performeuse" artistique avait eu l'audace de marcher seule dans une des artères les plus congestionnées de la capitale afghane en portant une cuirasse en étain sur ses seins et son postérieur pour dénoncer le harcèlement des femmes dans la rue. Elle avait dû s'échapper en s'engouffrant dans un taxi.

"J'ai dû me cacher à Kaboul jusqu'à ce qu'on ait pu me faire sortir" d'Afghanistan pour aller en France, raconte-t-elle à l'AFP.

Condamné à mort à deux reprises pour avoir critiqué le gouvernement de Khartoum, le poète soudanais Moneim Rahma, lui, n'a pas hésité une seconde quand il a pu fuir.

Et le réalisateur syrien Samer Salameh savait qu'il risquait sa peau en faisant un film à propos de son quartier dévasté de Yarmouk à Damas - décrit une fois comme "le pire endroit sur terre" par des ONG.

Tous trois ont finalement échoué dans la capitale française qui, un demi-siècle après avoir été le principal refuge d'écrivains et d'artistes fuyant l'oppression dans leur pays, accueille à nouveau des exilés.

Dans un quartier du nord de Paris, un centre d'accueil aide depuis octobre environ 200 artistes à s'adapter.

- "Plus facile" -

L'Atelier des artistes en exil ne prétend pas être la panacée, d'autant que son budget est limité. Mais le centre aide les artistes à relancer leur carrière, explique sa cofondatrice Judith Depaule.

"La France est attrayante pour les artistes qui trouvent qu'il est plus facile d'y travailler, contrairement à l'Allemagne, où vous avez soit des organisations artistiques underground, soit subventionnées par l'Etat. En France vous avez beaucoup entre les deux", dit-elle.

"Paris a historiquement toujours été un lieu vers lequel se tournent les artistes exilés. Dans les années 20, il y avait des Russes et puis des artistes qui ont fui la guerre civile en Espagne pour rejoindre Picasso", précise Mme Depaule.

La semaine dernière, la ministre de la Culture Françoise Nyssen a apporté son soutien au studio en recevant les artistes à l'heure où le gouvernement français prépare un projet de loi "asile et immigration", dénoncé comme excessivement coercitif par les associations.

Quinze artistes exilés, dont Kubra Khademi et Moneim Rahma, ont aussi été invités à exposer leurs oeuvres au ministère.

Kubra, 28 ans, s'est parfaitement intégrée depuis son arrivée il y a deux ans, reprenant le chemin de l'université et recevant l'Ordre des arts et des lettres.

- Traverser les Pyrénées -

"Je marche beaucoup à Paris et c'est là où je pense à mon art", explique la jeune femme.

Elle a même traversé à pied les Pyrénées pour recréer la fuite du philosophe Walter Benjamin de la France occupée lors de la Seconde Guerre mondiale.

Sa carrière s'envole et elle a réalisé une performance au Musée national de de l'histoire de l'immigration à Paris.

Pour Moneim Rahma, 57 ans, dont la famille est bloquée en Ethiopie, la situation est plus compliquée. Avec toute son énergie consacrée à sauver sa femme et ses quatre enfants des "longs bras de la police secrète soudanaise", il se sent moins à l'aise.

Il a toutefois publié un livre avec 10 peintres français sur la condition de réfugié, écrit "beaucoup de poèmes" et entamé son troisième roman.

Samer Salameh a, lui, fini en France un film sur le grand camp de réfugié palestiniens de Yarmouk, intitulé "194. Nous, enfants du camp", et projeté dans des festivals européens.

Mais pour le réalisateur syrien de 32 ans, l'adaptation a été difficile. "C'est bizarre de dire ça mais même durant la guerre, vivre dans votre patrie peut sembler plus facile, plus doux car c'est votre pays, votre langue", dit-il à l'AFP.

"Ici, c'est assez difficile. (...) Il y a beaucoup d'opportunités mais aussi il y a beaucoup de concurrence. Mais je vais bien, et je commence à avoir des idées de films ici".