Pas d'accord à l'ONU pour compenser un désengagement financier des Etats-Unis

Les membres de l'ONU ne sont pas parvenus à s'entendre pour compenser un désengagement financier des Etats-Unis de 220 millions de dollars au budget annuel des opérations de paix, selon des diplomates.

En vertu d'un consensus obtenu dans la nuit de jeudi à vendredi, le statu quo relatif aux clés de répartition des budgets fonctionnement et opérations de paix de l'ONU va être renouvelé pour trois ans, ont-ils précisé.

Pour les opérations de paix, la part des Etats-Unis, premier contributeur financier, représente environ 28% du budget. Le président américain Donald Trump avait annoncé en septembre que Washington voulait la réduire à 25%, soit moins 3 points représentant 220 millions de dollars.

Le budget de fonctionnement de l'ONU pour la période 2018-2019 avoisine les 5,4 milliards de dollars. Les Etats-Unis en paient 22% sans velléité de changement à ce stade. Le budget annuel des opérations de paix dépasse les 6,6 milliards de dollars.

Tous les trois ans, les membres discutent des "clés de répartition" imposées aux 193 pays membres de l'ONU.

Sur ce sujet, les Etats-Unis ont approché ces dernières semaines différents pays pour tenter de leur faire supporter la charge qu'ils ne veulent plus assumer et changer les règles de répartition. En vain. "Ils ont vu qu'ils n'allaient pas y arriver et ont renoncé", a indiqué vendredi un diplomate sous couvert d'anonymat.

Aucune réaction n'a pu être obtenue auprès de la mission diplomatique américaine.

Depuis l'entrée en fonctions de Donald Trump début 2017, les Etats-Unis ne payent plus la part dépassant les 25% de leur contribution qu'ils estiment ne pas devoir financer. Les arriérés devraient s'accumuler pour Washington avec la décision de maintenir un statu quo pour les trois ans à venir, selon des diplomates.

Dans les discussions, selon des sources diplomatiques, le "Groupe des 77 et de la Chine" (en réalité 134 pays) a tenté de faire établir une obligation de payer pour l'Union européenne en raison de son statut d'observateur à l'ONU. "Hors de question", a répondu l'UE, en soulignant que la part additionnée des Européens représentait déjà 32% du budget fonctionnement et 30% du budget opérations de paix.

Selon des diplomates, dans leur quête de substituts, les Etats-Unis ont notamment approché le Brésil, l'Inde, la Turquie, le Mexique, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis, Singapour ou Brunei. Mais aucun n'a montré des dispositions à être visé spécifiquement pour une contribution à la hausse qui compenserait une baisse de financement américain, selon des diplomates.