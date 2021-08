Pas d'amendes à la frontière belgo-néerlandaise en cas de défaut de pass corona

(Belga) La Marechaussée royale des Pays-Bas n'a pas eu à infliger d'amendes à la frontière belge lundi pour des voyageurs n'ayant pas de pass corona valide avec eux.

Bien que les gens puissent être contrôlés à cet égard depuis dimanche, des contrôles ont été effectués pour la première fois lundi. Selon un porte-parole, environ 65 voitures ont été arrêtées au hasard à Bladel, où les gens passent la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas via l'A67. Les voyageurs à partir de 12 ans qui viennent de pays européens avec un avis de voyage jaune doivent pouvoir présenter un certificat corona à partir du 8 août, c'est-à-dire un certificat de vaccination, un certificat de guérison ou un certificat de test négatif. Les personnes qui ont été complètement vaccinées ou qui se sont remises du coronavirus peuvent le démontrer dans l'application CoronaCheck. Ne pas être en possession de ce sésame est passible d'une amende de 95 euros. "Des règles strictes s'appliquent dans des pays comme la Belgique et la France, donc la plupart des gens sont préparés", a déclaré le porte-parole. Outre les Néerlandais, de nombreux Belges et Allemands ont été contrôlés. Selon la Maréchaussée, il s'agit d'une coïncidence. (Belga)