Pas de but pour Pogba mais bien un but contre son camp de Behich lors de France-Australie

(Belga) Le deuxième but de la France face à l'Australie, celui qui a donné la victoire aux Bleus face aux Soceroos (2-1), n'a pas été accordé à Paul Pogba, a annoncé la FIFA dimanche. Il s'agit bien d'un but contre son camp de l'Australien Aziz Behich.

Alors que la rencontre était bloquée sur le score de 1-1 suite aux penalties inscrits par Griezmann (58e) et Jedinak (62e), la France a repris l'avantage à la 81e minute. Après une combinaison avec Giroud, Pogba a anticipé Behich dans un duel. L'Australien a retouché la balle dans la foulée de manière décisive et l'a envoyée vers son propre but. Le cuir a alors rebondi sur la transversale avant de franchir la ligne de but, comme l'a confirmé immédiatement la 'Goal Line Technology'. Il s'agit donc du deuxième auto-but de cette Coupe du monde après celui du Marocain Bouhaddouz face à l'Iran. (Belga)